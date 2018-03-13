وزير الصناعة: تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية







كتب إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية، وتطويرها لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية فى مجال الطباعة، باعتبارها أقدم جهة حكومية فى مجال الطباعة، ومنوط بها النهوض بصناعة الطباعة فى مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى هذا القطاع الواعد، خاصةً فى ظل جهود الهيئة الهادفة إلى نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للخدمات التى تقدمها الهيئة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير، خلال فعاليات احتفال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمرور 60 عاماً على إصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، وتدشين أحدث ماكينتين للطباعة الرقمية، والتى ألقاها نيابة عنه المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية.

ولفت الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إلى أن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التى تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، والتى تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها، أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات، فضلاً عن طباعة الكتب والمستندات وغير ذلك من المطبوعات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى رفع مستوى الأداء، بالهيئة بما ينعكس إيجابًا على العائد من الاستثمار، وتحسين الأداء التنافسى للهيئة.

وأشاد الوزير، بما تقوم به الهيئة من أنشطة إنتاجية وبحثية، وتطوير وتحديث فى المعدات والآلات، وتدريب الموارد البشرية، وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية، الأمر الذى يعد بمثابة شهادة إثبات بأن الهيئة تسير على الخطى المأمول منها، وتحقق أهدافها بالكفاءة والجودة المطلوبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، أن الهيئة حققت عددًا من الإنجازات خلال العام الماضى، تضمنت توقيع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، لطباعة الكتب التعليمية، لكافة المراحل الدراسية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة لتنفيذ مطبوعات المركز، بالإضافة إلى تطوير البوابة الإلكترونية للهيئة فى إطار بروتوكول تم توقيعه بين وزارتى التجارة والصناعة والاتصالات، لتقديم خدمات متطورة، من خلال البوابة الإلكترونية، وفق جدول زمنى يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى شملت الصفحات الرئيسية، وأخبار الهيئة، وخدمة النشر فى الجريدة الرسمية، والوقائع المصرية، وبيع منتجات الهيئة والمرحلة الثانية تشمل خدمة الاشتراك بالجريدة الرسمية، وخدمة الأرشيف للجريدة الرسمية والوقائع المصرية.

وأوضح فوزى، أنه انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على مواردها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هالك الأوراق الضخم الذى يتم إنتاجه يومياً بالهيئة، فقد تم توقيع بروتوكولى تعاون الأول مع شركة الورق الأهلية لتصنيع الورق، يستهدف إعادة تدوير القصاصة الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للهيئة، وتوفير الورق للهيئة بأسعار مناسبة، والثانى مع الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، لتصنيع الورق بإعادة تدوير الدشت الناتج عن الأنشطة التشغيلية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتركيب محطة طاقة شمسية بقوة 50 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للهيئة، لمسايرة التطور العالمى فى مجال الطباعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، إلى أن دور الهيئة لم يقتصر على الطباعة فقط، بل امتد ليشمل العمل فى مجال البحث والتطوير، حيث تم التعاون مع شركة العبور للبويات "باكين" لإنتاج حبر حرارى وحبر مؤمن، يتم الكشف عنه بالأشعة فوق البنفسجية لاستخدامه فى المطبوعات الحكومية ذات القيمة، وجارى الإعداد لتوقيع بروتوكول التعاون مع الشركة لإنتاج وتوزيع الأحبار.

وأضاف أنه تم تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة الرقمية، وجارى التعاقد على ماكينات طباعة لإنتاج كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة "برايل"، بالإضافة إلى إعداد دراسات إدخال منتجات جديدة، وزيادة مساهمة الهيئة فى تطوير صناعة الطباعة بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف، مؤكداً على أهمية دور الهيئة فى رفع مستوى الأمن القومى لمصر، من خلال طباعة كتب وزارة التربية والتعليم والمطبوعات ذات القيمة المؤمنة، وباقى كافة المطبوعات الحكومية.

جدير بالذكر، أن الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن هيئة المطابع الأميرية تم إصدارها عام 1958 لنشر القوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا أسبوعياً، وأصبحت جريدة الوقائع الرسمية ملحق للجريدة الرسمية، وتصدر يوميا، وتنشر بها قرارات الوزارات والمحافظين والهيئات والإعلانات الخاصة بالمناقصات والبيع، والتأجير والمحجوزات.