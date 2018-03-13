وزير الزراعة يتفقد مشروع استزراع 20 ألف فدان بالمنيا







المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، المهندس عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ضمن زيارة غير معلنة مسبقًا، جاءت فى إطار متابعة تجهيز البنية الأساسية لمشروع استزراع 20 ألف فدان، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الوزير أكد على أن المشروع سيكون نموذجًا حكوميًا إرشاديا متكاملًا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أعلن أن التراكيب المحصولية تشمل أيضا، "بنجر السكر، فول الصويا، الذرة الرفيعة، الطماطم، الكنتالوب"، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، منوهًا أن وزارة الزراعة تقدم كل أشكال الدعم الفنى من خلال أجهزتها المختلفة ومعاهد مركز البحوث الزراعية، لسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع العملاق.

ولفت وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة ليس لها دور فى هذا المشروع، وهو تابع بشكل كامل لوزارة الزراعة.