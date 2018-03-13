وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى كابول فى زيارة غير معلنة مسبقا

وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى كابول فى زيارة غير معلنة مسبقاالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:30 ص
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكية
(أ ف ب)
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وصل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس صباح اليوم الثلاثاء، إلى كابول فى زيارة غير معلنة مسبقا، بعد أسبوعين على تقديم الرئيس الأفغانى أشرف غنى عرضا لحركة طالبان لبدء مفاوضات سلام.
وقال ماتيس متحدثا إلى صحفيين فى الطائرة العسكرية التى كانت تقله "قد لا يأتى جميع طالبان دفعة واحدة لكن من الواضح أن بعض العناصر من بينهم، مهتمون بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية".
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