video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى كابول فى زيارة غير معلنة مسبقا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:30 ص
وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى كابول فى زيارة غير معلنة مسبقا جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

وصل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس صباح اليوم الثلاثاء، إلى كابول فى زيارة غير معلنة مسبقا، بعد أسبوعين على تقديم الرئيس الأفغانى أشرف غنى عرضا لحركة طالبان لبدء مفاوضات سلام.

وقال ماتيس متحدثا إلى صحفيين فى الطائرة العسكرية التى كانت تقله "قد لا يأتى جميع طالبان دفعة واحدة لكن من الواضح أن بعض العناصر من بينهم، مهتمون بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الأمريكى : نحذر من استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا

وزير الدفاع الأمريكى يرفض التعليق على لقاء ترامب وكيم المرتقب

وزير الدفاع الأمريكى يصل سلطنة عمان فى زيارة تستغرق عدة أيام

وزير الدفاع الأمريكى يتجنب الحديث عن كوريا الشمالية قبل لقاء ترامب وكيم

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

ماتيس

وزير الدفاع الامريكى

امريكا

كابول




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة