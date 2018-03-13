وزير التنمية المحلية: نعمل على تدريب العاملين بالقطاع الإدارى لتحسين الأداء







كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى بشكل جاهد لتقليل الاعتماد على المستشارين من الخارج، مشيرا إلى أن الجميع يشتكى من الجهاز الإدارى بالدولة، وسيتم تحسين أداء الأفراد العاملين به، من خلال تدريبهم بشكل جيد ومكثف، ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تحسن كبير وملحوظ فى أدائهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة، أن الوزارة دورها تنسيقى وأن المحافظين هم الذراع التنفيذى للحكومة، وهم العنصر الأكثر أهمية لتنفيذ آلية العمل على أرض الواقع، موضحا أن الوزارة تنسق مع مجلس الوزراء وكل أجهزة الدولة لتنفيذ برامجها الخاصة داخل جميع المحافظات، وأن كل محافظ لديه خطة لتنمية محافظته وسنساعده لتنفيذها.

وأوضح اللواء أبو بكر الجندى، أن متوسط نسبة الفقر ببعض المحافظات وصلت إلى 28%، وهناك بعض المحافظات فى صعيد مصر متوسط نسبة الفقر بها وصلت إلى 50%، وأن أسوأ الحلول التى يمكن تقديمها لهم هو منحهم ظرف به مبلغ مالى أول كل شهر، وهذا غير صحيح، ولكن الذى يجب أن يتم فعله هو تشغيل سكان هذه المحافظات، والاهتمام بتعليم أبنائهم.