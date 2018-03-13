وزير التنمية المحلية: بنضيع جهودنا لتصحيح السلوكيات وياريت كل واحد يشوف شغله







كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن مجتمع الأعمال لديهم 75% من الجهود المجتمعية، مشيرًا إلى أن الإعلام لابد أن يعمل على تحسين سلوكيات المواطنين، باعتبار أن تعديل هذه السلوكيات سيوفر على الجميع جهود كبيرة.

وأضاف الجندى، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح، لتنمية وتطوير المدارس المجتمعية بمطروح، أن بعض المواطنين لا تقوم بأعمالها، وعبر عن ذلك قائلا: "لو الناس تشوف شغلها بضمير، مش هنضيع ثلث وقتنا فى أننا نعلمهم يعملوا شغلهم".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة مرسى مطروح، بها قوة كامنة يمكنها أن تؤثر على الإقليم بالكامل، مؤكدًا أن محافظ مطروح تمكن من إظهار هذه القوة، وظهر هذا واضحا على مدينة العلمين الجديدة، والتى كانت حلما وأصبحت واقعا ملموسا، وستكون مثالا للمدينة المثالية، وسيكون شاطئها لكل المصريين، متابعًا: "زرت تقريبا كل شواطئ العالم ولم أرى مثل شاطئ العلمين الجديدة"، مشيرا إلى أن مطروح بها نقلة كبيرة فى التنمية أتمنى أن تسير على خطاها كل المحافظات.

وأكد الجندى، على أن مؤسسة مصر الخير، تساهم بشكل فعال فى تنمية المجتمع وتطويره، كما تواجه ظاهرة التسرب من التعليم من خلال المدارس المجتعية التى تنشئها بمختلف المحافظات، ودعم المتسربين من التعليم.