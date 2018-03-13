وزير التنمية المحلية: التوك توك له إيجابيات ومشكلتنا فى اللى سايقة

وزير التنمية المحلية: التوك توك له إيجابيات ومشكلتنا فى اللى سايقةالثلاثاء، 13 مارس 2018 03:39 م
اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن أزمة التوك توك قضية كبيرة لها إيجابيات وسلبيات، فهى من ناحية وفرت فرصة عمل للشباب ووسيلة مواصلات لا يستغنى عنها الكثير، خاصة فى الأماكن التى يصعب على السيارات دخولها، ومن ناحية أخرى تتسبب فى الزحام وبعضهم يرتكب الجرائم ويخالف القانون.
وأضاف اللواء أبو بكر الجندى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالوزارة، أن المحافظين لديهم الصلاحيات والسلطات الكاملة فى منح وإعطاء التراخيص وتحديد أماكن سير التوك توك حسب وضع كل محافظة، مشيرا إلى أن بعض المحافظات اجتهدت ورخصت التوك توك، ولكن لم تستطع التحكم فى سائقى التوك توك.
وتابع الوزير، قائلا: "نحن معترفين بوجود التوك توك، وتوفيره لفرص العمل، لكن مشاكلنا معاه فاللى سايقه"، مشيرا إلى أن هناك محافظات استطاعت تنظيم سيره بشكل جيد، وبقية المحافظات تعمل على ذلك.
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