وزير التعليم يناقش مع الجانب اليابانى مستجدات موقف المدارس اليابانية

وزير التعليم يناقش مع الجانب اليابانى مستجدات موقف المدارس اليابانيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 05:17 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماع مع مسئولى الجايكا والجانب اليابانى لمناقشة المستجدات حول ملف المدارس اليابانية.
وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجتماع اليوم مع الجانب اليابانى يأتى فى نطاق اللقاءات الدورية بشأن الترتيب للمدارس اليابانية.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الشريك اليابانى في مشروع المدارس اليابانية يتواصل مع الوزارة بشكل دوري.
وقال الوزير إن التواصل مع اليابانيين يشمل مناقشة كافة البنود المتعلقة بالمشروع، وما تم تنفيذه فى كل الجوانب، حيث تمت مناقشة موعد انطلاق الدراسة فى المدارس اليابانية وعدد مدارس المرحلة الأولى وإدارة المدارس والعاملين عليها.
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