وزير التعليم العالى يستقبل مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة







كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مساء أمس الاثنين الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة فى كل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، بمقر الوزارة.

أكد الوزير الدور الهام الذى تقوم به منظمة اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم والثقافة فى مصر من خلال مكتبها الإقليمى بالقاهرة، مشيراً إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، والتعليم الجامعى.

بحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تنظيم مشاورة وطنية حول شِرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة العربية فى الثالث من شهر أبريل القادم بالقاهرة، بالتعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة وأكاديمية البحث العلمى، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والجامعات ومراكز البحوث وهيئات المجتمع المدنى المختصة وخبراء فى مجالات الأخلاقيات والعلوم والتكنولوجيا والقانون؛ بهدف توجيه العلوم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وتعزيز دورها كمحرك محورى للتنمية من خلال تبنى هذه الشرعة وتفعيلها مستقبلا فى مصر.

وتناول اللقاء أيضًا الإعداد لورشة عمل حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في مجال القطاع الطبي والصحة العامة خلال الفترة من 6-9 مايو القادم، وكذا الإعداد لورشة حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى تعزيز قدرات البرلمانيين العرب خلال الفترة من 26 -27 يونيو القادم بالقاهرة.

من جانبه أشاد الدكتور غيث حمدى فريز، بمستوى التعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.