video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يستقبل مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:33 ص
وزير التعليم العالى يستقبل مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة جانب من اللقاء





كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مساء أمس الاثنين الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛  لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة فى كل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، بمقر الوزارة.

أكد الوزير الدور الهام الذى تقوم به منظمة اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم والثقافة فى مصر من خلال مكتبها الإقليمى بالقاهرة، مشيراً إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، والتعليم الجامعى.

بحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تنظيم مشاورة وطنية حول شِرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة العربية فى الثالث من شهر أبريل القادم  بالقاهرة، بالتعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة وأكاديمية البحث العلمى، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والجامعات ومراكز البحوث وهيئات المجتمع المدنى المختصة وخبراء فى مجالات الأخلاقيات والعلوم والتكنولوجيا والقانون؛ بهدف توجيه العلوم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وتعزيز دورها كمحرك محورى للتنمية من خلال تبنى هذه الشرعة وتفعيلها مستقبلا فى مصر.

وتناول اللقاء أيضًا الإعداد لورشة عمل حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في مجال القطاع الطبي والصحة العامة خلال الفترة من 6-9 مايو القادم، وكذا الإعداد لورشة حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى تعزيز قدرات البرلمانيين العرب خلال الفترة من 26 -27 يونيو القادم بالقاهرة.

من جانبه أشاد الدكتور غيث حمدى فريز، بمستوى التعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى: "حافز الابتكار" خطوة مهمة لتوليد الأفكار الإبداعية

التعليم العالي

مكتب اليونسكو

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة