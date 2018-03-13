وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد علوم البحار‎

عقد مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد اجتماعا ظهر اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد، و.فى بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر للدكتور شوقى سبع القائم بعمل رئيس المعهد عن جهوده فى الفترة السابقة، وقدم التهنئة للدكتورة سوزان خليف لتوليها رئاسة المعهد.



طالب الوزير بتحسين مؤشرات أداء المعهد، والاهتمام بالنشر الدولى، ووضع معايير أداء للباحثين لتقييم اضطلاعهم بالمهمة الأساسية للمعاهد البحثية من حيث النهوض بالبحث العلمى وتطوير الأبحاث العلمية لتخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وقدمت د. سوزان تقريرا حول المشاريع البحثية التى يقوم بها المعهد خلال الفترة الحالية، ورؤيتها لتطوير المعهد والاستغلال الأمثل لامكانياته بفروعه الأربعه ومحطاته البحثية.. وتضم الخطة؛ مشروع تطوير مزرعة المكس، وإنشاء مركز دولى للاستزراع البحرى والطحالب، إعادة تشغيل مزرعة السويس، وإنشاء محطات بحثية إنتاجية بشمال وجنوب سيناء، والنهوض بالوحدات الخدمية لتحسين البحث العلمى وتشغيل سفن المعهد البحثية ( السلسبيل، اليرموك)، وإنشاء صندوق لدعم المشروعات البحثية التنافسية الداخلية، ومركز للمنح ونقل التكنولوجيا والعلاقات الخارجية، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للكادر الإدارى بالمعهد.



وافق المجلس على الشكل النهائى لإعلان المعهد لتعيين باحثين مساعدين؛ طبقا لاحتياجات المعهد الفعلية، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية لبحث وضع آلية جديدة لتعيين مديرى الفروع.



حضر الاجتماع د.عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، و د. ياسر رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية.