وزير التعليم العالى: الوزارة تشهد ثورة تشريعية تهدف ضبط أداء البحث العلمى







كتبت ـ أمل علام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال افتتاح المؤتمر الدولى الـ39 لطب جامعة عين شمس: "أنا متحيز طبيعى لجامعة عين شمس، وسعيد بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور هشام الغزالى رئيس مركز الأبحاث بالكلية".

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن تحيزه لجامعة عين شمس طبيعى، قائلًا: "إنه شرف انتمائى لجامعة عين شمس العريقة، وجودى داخل جامعة عين شمس دائمًا لتخرجى وعملى داخل الجامعة".

وأوضح عبد الغفار، خلال افتتاح المؤتمر، أن العديد من المؤتمرات تعقد يوميًا تصل إلى العشرات إلا أن تنسيقها سيكون فى مصلحة الدول، مؤكدا أن المؤتمر عمل على تنسيق جميع جهود فى مؤتمرا واحدا، وهذا أمر يحسب للقائمين عليه، مشيدا بجهود القائمين على المؤتمر لما يعمل عليه من تغطية نواحى مختلفة بالمجالات الطبية فى آن واحد، موضحا أن الدورة الحالية هى الـ 39 وهذا يدل على استمرارية المؤتمر سنويا ونجاحه، خاصة مع وجود 36 ساعة معتمدة Credit Hour من الاتحاد الأوروبى للتخصصات الطبية " UEMS".

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملحوظا فى الملفات المتعلقة بالبحث العلمى وربط قدرات الخريجين بسوق العمل،وإنشاء الجامعات، خاصة الجانب التشريعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشهد ثورة تشريعية بما أصدرته وما ستصدره من قوانين تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمى على حد سواء، قائلا: "إنه تم صدور قانونى المستشفيات الجامعية وحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤخرًا بعد موافقة مجلس النواب".

وتابع: "أن قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية، وضمان انتظام العاملين بها، بالإضافة إلى أنه يعطى استقلالا ماليا وإداريا لهذه المستشفيات يساعدها على القيام بدورها على وجه أفضل"، مشيرا إلى أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يهدف إلى تحويل البحوث النظرية بالجامعات إلى بحوث تطبيقية وتسويقها بشكل يعود بالنفع على الباحثين والجامعات.

حيث سيكون نقلة نوعية أن نتفق مع إحدى شركات الأدوية ونتعاقد معها لتنفيذ الدراسات الإكلينيكية، واكرر الشكر لجامعة عين شمس، ومدى المجهود الذى بذلته لإقامة مثل هذا المؤتمر، وأرحب بالضيوف من الدول الصديقة والشقيقة.



المؤتمر الدولى الــ 39 لطب جامعة عين شمس (1)



جانب من المؤتمر (2)



جانب من المؤتمر الدولى لطب جامعة عين شمس (3)



المؤتمر الدولى لطب جامعة عين شمس (4)