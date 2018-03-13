وزير التجارة: ندرس إنشاء مركز لوجيستى مصرى -أردنى للمساهمة فى إعادة إعمار العراق







كتب – إسلام سعيد

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع يعرب القضاة وزير التجارة والصناعة الأردنى إنشاء مركز لوجيستى مصرى أردنى مشترك للمساهمة فى جهود إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الصناعة، فى بيان له، أن العلاقات الإقتصادية بين مصر والأردن تشهد تطورا ملحوظا فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين حكومتى البلدين لتسهيل حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية فى البلدين على المضى قدماً نحو آفاق أرحب فى مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع يعرب القضاة وزير التجارة والصناعة الأردنى وتناول مستقبل التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين، وذلك بحضور كل من سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و حسن العمرى المستشار الإقتصادى الأردنى.

وأكد قابيل أهمية تضافر الجهود المشتركة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن الشقيق فى جميع المجالات، استناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتى تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، مشددا على ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكـبرى فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أهمية التنسيق بين الجانبين المصرى والأردنى لتيسير التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أهمية تفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة بين البلدين بما يسهم فى تسهيل عمليات التبادل التجارى بين مصر والأردن.

وتابع قابيل أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضى 614 مليون دولار مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016، كما بلغت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار فى 2017 مقارنة بـ 492 مليون دولار فى 2016 ، بينما بلغت الواردات المصرية من الأردن 103 مليون دولار فى 2017 مقارنة بـ 99.5 مليون دولار فى 2016، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية للأردن تمثلت فى الأثاث، الأجبان، التليفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن فى كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد.

وأضاف أن الاستثمارات الأردنية فى مصر بلغت 2 مليار و 278 مليون دولار فى عدد 1738 مشروعا تعمل فى قطاعات الصناعة، والسياحة، التمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا" أن هناك إمكانية للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها الأردنية فى تبادل الخبرات والمعلومات فى مجالات آليات التكامل الصناعي، والفرص التصديرية لدى البلدين، وإنشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير، مطالبا بتفعيل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين فى مجالات المعارض، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

ومن جانبه أكد يعرب القضاه وزير التجارة والصناعة الأردنى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المعاملة الخاصة والتفضيلية بين البلدين فى المجال التجارى بما يسهم فى زيادة معدلاتها لمستويات غير مسبوقة.

وجدير بالذكر أن أهم الاتفاقات التجارية السارية بين مصر والأردن تشمل كل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، وإتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجارى الحر الموقعة فى 1998، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في2002.