video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير البيئة يتابع خطة تطوير منظومة مخلفات البلدية بـ4 محافظات

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:48 م
وزير البيئة يتابع خطة تطوير منظومة مخلفات البلدية بـ4 محافظات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اجتماعاً لمناقشة المخططات الخاصة بإعادة تنظيم إدارة مخلفات البلدية لمحافظات أسيوط وقنا والغربية وكفر الشيخ، وذلك بمشاركة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظم إدارة المخلفات، وخبراء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات والمكاتب الاستشارية التابعة لبنك التعمير الألمانى.

 

تم خلال الاجتماع الوقوف على الوضع الراهن وخطة تطوير المنظومة، فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء فيما يخص ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة والمجال الزمني اللازم، إضافة إلى مفردات المرحلة الأولى من التطوير والتى تمولها كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الاوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.

 

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم إعداد تلك الخطط بالتنسيق مع محافظى المحافظات الأربع، حيث تتمثل الخطوة القادمة فى الحصول على موافقة المحافظين، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح لتوفير المعدات والآلات والمرافق ومصانع التدوير اللازمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شئون البيئة بأسوان: خطة لإقامة أول مزرعة مرخصة للتماسيح ببحيرة ناصر

جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا يشكل لجنة لمعاينة مصرف كفر فرسيس فى زفتى

البيئة تشكل لجنة لفحص مصرف فرسيس بالغربية

وزارة البيئة

ادارة المخلفات

منظومة المخلفات الجديدة




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة