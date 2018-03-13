وزير البيئة يتابع خطة تطوير منظومة مخلفات البلدية بـ4 محافظات







كتبت آية دعبس

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اجتماعاً لمناقشة المخططات الخاصة بإعادة تنظيم إدارة مخلفات البلدية لمحافظات أسيوط وقنا والغربية وكفر الشيخ، وذلك بمشاركة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظم إدارة المخلفات، وخبراء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات والمكاتب الاستشارية التابعة لبنك التعمير الألمانى.

تم خلال الاجتماع الوقوف على الوضع الراهن وخطة تطوير المنظومة، فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء فيما يخص ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة والمجال الزمني اللازم، إضافة إلى مفردات المرحلة الأولى من التطوير والتى تمولها كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الاوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم إعداد تلك الخطط بالتنسيق مع محافظى المحافظات الأربع، حيث تتمثل الخطوة القادمة فى الحصول على موافقة المحافظين، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح لتوفير المعدات والآلات والمرافق ومصانع التدوير اللازمة.