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وزير الإسكان: الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ غير الآمنة بالمنيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:36 ص
وزير الإسكان: الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ غير الآمنة بالمنيا الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ غير الآمنة، بمحافظة المنيا، ويجرى تسكين المستحقين مرحلياً، موضحاً أن مشروع التطوير اعتمد على توطين الأهالى بنفس المنطقة، وإعادة تأهيل المنطقة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً، مشيرا إلى أنه يتم أيضاً تنفيذ مشروع تطوير منطقة أبوهلال بالمحافظة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتضمن مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ، إنشاء 35 عمارة سكنية بنفس المنطقة، وعمارتين فى منطقة مجاورة لها، ليصبح إجمالى العمارات بالمشروع 37 عمارة، توفر 859 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية، بتكلفة حوالى 103 ملايين جنيه، موضحاً أن المرحلة الأولى للمشروع شملت إنشاء 5 عمارات توفر 90 وحدة سكنية و20 وحدة تجارية، وتم تسكينها، بينما شملت المرحلتين الثانية والثالثة، إنشاء 28 عمارة، وتم تسكين 18 عمارة منها، ويتبقى 10 عمارات بها 220 وحدة سكنية، يجري نقل سكان إحدى المناطق غير الآمنة بالمحافظة إليها، لتصبح محافظة المنيا خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأضاف أن مشروع تطوير منطقة أبوهلال، وهى منطقة غير مخططة، بمدينة المنيا، ويتضمن تنفيذ الأعمال التالية (رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب بالمربع السكنى – إنارة الشوارع الرئيسية والداخلية - رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك)، بتكلفة حوالى 16 مليون جنيه.


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