وزير الأوقاف يوافق على صرف 100 زى أزهرى للمتفوقين بالأزهر

وزير الأوقاف يوافق على صرف 100 زى أزهرى للمتفوقين بالأزهرالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:22 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على تصوير خالد كامل
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فى مداعبة بين عميد كلية الدعوة الإسلامية الدكتور جمال فاروق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، طلب العميد "نفحة" من الوزير وهى 50 زى أزهرى للأوائل، فما كان من الوزير إلى أن استجاب قائلا تقرر صرف 100 زى للطلبة 50 للأوائل و50 للحاصلين على جيد جدا والممارسين للخطابة الذين يرتدون الزى.
جاء ذلك فى نهاية اللقاء المفتوح مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان "خطبة الجمعة وأثرها فى بناء الفرد والمجتمع" بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.
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