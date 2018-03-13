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وزيرة التخطيط تبدأ زيارتها لفرنسا بجولة تفقدية للمدرسة الفرنسية للإدارة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:00 ص
وزيرة التخطيط تبدأ زيارتها لفرنسا بجولة تفقدية للمدرسة الفرنسية للإدارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب مصطفى عبد التواب
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بدأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم  الثلاثاء، جولتها بالعاصمة الفرنسية باريس، والتى تبدأ بجولة تفقدية للمدرسة الفرنسية للإدارة .ENA

 

وبحسب بيان عن وزارة التخطيط، تلقى الوزيرة كلمة على طلاب المدرسة، وذلك فى إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب، كما تشارك السعيد فى اجتماع مجلس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD يوم الأربعاء، لمتابعة ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة، حيث تناقش وزيرة التخطيط على هامش الاجتماع رؤية مصر 2030 إلى جانب التحديثات التى تم إدراجها بالرؤية بالتزامن مع المتغيرات المحلية والدولية.

 

ومن المقرر، أن تناقش وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة الأولى من الاجتماع دور الشباب وكيفية تركيز رؤية مصر 2030 على تقديم الدعم الوافى لهم، ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد شاركت باجتماع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بباريس فى أكتوبر الماضى، لمناقشة برامج الإصلاح الاقتصادى، وأهم المؤشرات التى تم تحقيقها فى ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

 


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