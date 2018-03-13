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الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:54 م
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وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية تبدأ التحضير لمحادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:00 م
وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية تبدأ التحضير لمحادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين رئيس كوريا الجنوبية





سول (أ ش أ)
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أوضحت وزارة شؤون الوحدة فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها بدأت التحضير لمحادثات القمة الثالثة بين الكوريتين المقرر عقدها نهاية أبريل المقبل فى قرية بانمونجوم الجنوبية.

وذكر مصدر بالوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحضير لمحادثات القمة بين الكوريتين الأسبوع الجارى، ثم اتخاذ إجراءات المتابعة، وعقد أول اجتماع للجنة نهاية الأسبوع.

وقال إن محادثات القمة الأولى والثانية بين الكوريتين عامى 2000 و2007، جرت لمدة 3 أيام فى بيونج يانج، ولكن القمة الثالثة ستعقد فى بانمونجوم، ومن المتوقع أن تستمر لفترة أقصر من القمتين السابقتين.

 


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