وزارة الثقافة البريطانية تدرج مسجدين فى لندن على قائمة التراث التاريخى







أ ف ب

أدرجت وزارة الثقافة البريطانية الثلاثاء مسجدين لندنيين على قائمة التراث التاريخى والمعمارى الوطنى، وذلك عملا بتوصية بهذا الصدد أصدرتها الوكالة الحكومية المكلفة حماية التراث.

وقالت وكالة "هيستوريك إنجلاند" فى بيان أن القرار يشمل كلا من "مسجد لندن المركزى" مع المركز الثقافى الملحق به و"مسجد فضل" الواقع فى حى ساوثفيلدز.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون التراث مايكل إيليس قوله إنه "بإدراجنا هذين المسجدين الرائعين على القائمة لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة فحسب وإنما نحتفل أيضا بالإرث الغنى للجماعات المسلمة فى انجلترا".

وأوضحت الوكالة فى بيانها أن مسجد لندن المركزى الذى افتتح فى 1977 بوشر ببنائه فى 1970 على أرض قدمتها حكومة ونستون تشرشل "اعترافا بأهمية المعتقد الإسلامى فى المملكة المتحدة فى مجتمع متعدد الثقافات بصورة متزايدة".

وأضافت أن المسجد الذى يمتاز بقبته الضخمة المذهبة ومنارته البيضاء البالغ ارتفاعها 44 مترا بنى وفقا لطراز يزاوج بين "الحداثة البريطانية" و"الأشكال التقليدية للإسلام".

أما مسجد فضل الذى انجز بناؤه فى 1926 فهو أول مسجد بنى فى لندن وقد تم تشييده بتبرعات من ابناء الطائفة الأحمدية.

وبحسب الوكالة فإن المسجد الذى يمتاز بلونيه الأبيض والأخضر "هو مزيج من أشكال معمارية هندية واتجاهات أسلوبية بريطانية معاصرة".

وفى بيانها لفتت الوكالة إلى أنها عززت أيضا تصنيف مسجد "شاه جاهان" الواقع فى جنوب بريطانيا وهو اقدم مسجد على الاطلاق فى المملكة المتحدة، ليصبح من "الفئة الأولى" التى تضم مبانى تكتسى "اهمية استثنائية".

وفى الإجمال هناك 17 مسجدا بريطانيا مدرجا على قائمة التراث التاريخى والمعمارى الوطنى.