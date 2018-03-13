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وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا تقصف جميع الطرق إلى عفرين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:30 ص
وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا تقصف جميع الطرق إلى عفرين عفرين - أرشيفية





رويترز
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قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تقصف جميع الطرق إلى عفرين ومزاعم تركيا بشأن تطويق المنطقة دعاية.

وقال الجيش التركى، اليوم الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين فى شمال سوريا فيما يمثل تقدما كبيرا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية.

وأضاف الجيش فى بيان إنه سيطر أيضا على "أراض شديدة الأهمية" فى المنطقة، وقال متحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة.


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