والد الطفل "ضحية الأم و زوجها": بحثت عنه طيلة عام ونصف وفوجئت بواقعة تعذيبه







كفر الشيخ – محمد سليمان

تحسنت حالة الطفل يحى صبحى حنفى أحمد، 3 سنوات، عقب لقاءه بوالده وبعمته فى عناية الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، فى ظل عناية كبيرة من الأطباء والممرضين بالمستشفى العام.

وبغرفة العناية وجدنا الطفل يحى صبحى يرقد على سرير وبجواره عمته ووالده يداعبه ويحتضنه ويقبله، واحياناً يعزف له على الجيتار الذى أهداه له اللواء محمد أبو زيد مدير أمن مستشفى كفر الشيخ العام ، وتبدو على وجه العمه ووالد الطفل علامات القلق على الإصابات التى تُألم الطفل من حين لأخر.

قال صبحى حنفى أحمد"، 45 سنة ، إنه يقطن بمحافظة الإسكندرية، ومنذ عام ونصف كان يبحث عن نجله يحى عقب انفصاله عن زوجته، واختفت بصحبه نجله، وفوجئ منذ 10 أيام فقط بزواج طليقته من ابن شقيه، مؤكداً أنه عرف بما حدث لنجله عندما أبلغه ابن شقيقه بإلقاء القبض على شقيقه ر. س. ح "زوج طليقته"، لتعديه على نجله بالضرب.

وأضاف والد الطفل، لـ "اليوم السابع"، أنه يتألم كلما شاهد أثار التعذيب على نجله وصراخه من حين لأخر ويحاول مداعبته لينسى الامه، مشيراً إلى ان نجله اعترف له بأن والدته وزوجها هما من قام بتعذيبه، مؤكداَ أنه انفصل علن طليقته منذ عام ونصف لخلافات بينهم، وكانا يعيشان فى الإسكندرية ، وأنه أنجب يحى بعد زواج دام حوالى 10 سنوات، وبعدها انفصال عنها ،هربت بالطفل للقاهرة وكان عمره عام ونصف، وبحث عنه كثيرا فلم يستطع الوصول لطليقته ليستعيد نجله ، ولم تفلح المساعى مع أقارب طليقته، مؤكداً أنه لن ينسى العام ونصف الذى قضاه مع طفله قبل انفصاله عن طليقته ، فقد كان يهوى النوم على صدره ، ويضع يده على رقبته ، مؤكداً كلما تذكر الموقف انهمر فى البكاء تألم لفراق نجله ، وبرغم عودة نجله له بسبب الحادث إلا أنه يحمد الله على ذلك ليعوضه عما أصابه ، مشيرة إلى انه كلما رأى صورة يحى وكان عمره عام ونصف تحسر على ضعفه وعدم الاهتمام به .

وقال والد الطفل ،إنه توجه لقسم أول شرطة كفر الشيخ، وقابله المقدم محمد صادق، رئيس مباحث القسم، فأحسن استقباله ، ثم توجه لنيابة كفر الشيخ ليدلى بأقواله واتهم طليقته، وزوجها ابن شقيقه "" ، بالتعدى على نجله وتعذيبه.

وقال الطفل يحى صبحى ، ماما ضربتنى ودلقت على رجلى الماء الساخن ، ورمضان جوزها ضربنى وبيعذبنى ، وأنا هروح مع بابا هعيش معاه أنا بحب بابا، والضابط اشترى لى جيتار وعربية ولعب كتير .

وقالت أم أحمد ، صاحبة كشك فى حى ميت علوان ، إن زوج الأم هو من عذب الطفل وليس والدته، فقد كانت دائمة الشكوى من سوء معاملة زوجها للطفل والتعدى عليه ، مؤكدة أن الحروق التى بقدم الطفل لوضع قدمه فى الماء الساخنة تقليداً لوالدته ، فكانت دائما تضع قدميها فى الماء ، وأنها خرجت يوم الجمعة الماضية من منزلها يبدو عليها الرعب وحكت لنا ماحدث لنجلها من حرق قدميه ، ويوم الحادث خرجت من المنزل تحمل نجلها وهى تبكى وتتهم زوجها بالتعدى عليه وأنه كان يحاول التخلص منها .

وأكدت أم حماده ، جاره والدة الطفل ، أن والدة الطفل من القاهرة ، ولأنها غريبة عن حى ميت علوان ، فكانت تترد عليها ،وتلاحظ حبها لطفلها ،وكانت دائماً تشتكى من سوء معاملة زوجها له ، وأنها حكت لها يوماً أنها ذات مرة قررت ترك عملها بالكوافير لتعدى أحد المسئولين على الكوافير على نجلاه ، مؤكدة أنها تشك فيما تردد عن تعرض الطفل بالتعذيب على يد والدته ،و أن زوج الام هو من قام بتعذيبه وأنها على استعداد الإدلاء بشهادتها أمام الجهات الرسمية إن طلبوا منها ذلك .

أكد الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أنه تم عمل الإسعافات للطفل، وإيداعه العناية المركزة، وتكفلت المستشفى بعلاجه ومصروفاته، وتغذينه ورعايته، مشيراً إلى أن الطفل جاء مصاباً باضطراب فى الوعى وضعف فى الدورة الدموية والتنفسية وزرقان شديد فى الجسد، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، مؤكداً أن مباحث كفر الشيخ تابعت حالة الطفل وأخذت أقواله ، وزارته والدته أمس، كما زارته عمته اليوم.

وأضاف طلحه ، أن الطفل يلقى الرعاية الطبية الازمه ، ومازالت أثار الضرب على جسده ، ولكنه فى حالة نفسية أفضل من قبل ، مؤكداً أن هناك أطباء متخصصين يتابعون الطفل بالإضافة لأخصائى نفسى يتابع حالة الطفل.

وأضافت الدكتورة سحر جمال ، أخصائية نفسية يلقى الطفل عناية كبيرة منذ احتجازه أمس الأول ، وبدت حالة الطفل مستقرة ولكن كلما استيقظ من نومه عاد للصراخ والبكاء من شدة الألم خاصة من يقترب منه.، وأنه اعترف لها بأن والدته من قامت بتعذيبه وضربه وسكب الماء الساخن على جسده ، مؤكدة أن لحظات التعذيب وتوسل الطفل لوالدته ولزوجها مازالت عالقة فى ذهن الطفل ، وأن تلك اللحظات لن ينساها الطفل ، لذا يحتاج لعلاج نفسى مكثف ليعود لطبيعته ، مؤكدة أن الطفل من حين لأخر يبكى كلما تذكر ما حدث له ، مشيرة إلى أن ما حدث للطفل أمر لا يصدقه عقل من أم تجردت من الرحمه وزوج أم لا يكن أى مشاعر بالعطف على الأطفال

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول يحى لطفى صبحى 3 سنوات ، مقيم بناحية ميت علوان، بمدينة كفر الشيح ، المستشفى العام مصابًا بكدمات وسحجات بالصدر والبطن، ووجود آثار حروق بالقدمين والظهر، وتم حجزه فى غرفة عناية الأطفال، لاستكمال العلاج.

وكشفت تحريات المقدم محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيح بإشراف العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، أن والداته "هـ.ص.م" 29 سنة، عاملة بمحل ملابس مقيمة بميت علوان، وزوجها الحالى "ر.س.ح" 25 سنة، عامل"، نجل شقيق زوجها السابق، وراء تعذيب الطفل وإحداث إصابته، وألقت قوات الامن القبض على الام وزوجها ،وتحرر المحضر 2820 لسنة 2018م، جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، والتى قررت حبس الام وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات .



اليوم السابع مع الطفل يبحى ووالده



والد الطفل يبدو الحسرة على حالة نجله



صورة الطفل التى يحتفظ بها والجه قبل هروب طليقته به



والد الطفل يقارن بين حالة الطفل منذ عام ونصف وحاله الأن



والد يحى يداعبه