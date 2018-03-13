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الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:13 م
خالد صلاح
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واشنطن تطالب موسكو برد واضح فى قضية تسميم الجاسوس السابق ببريطانيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:45 م
واشنطن تطالب موسكو برد واضح فى قضية تسميم الجاسوس السابق ببريطانيا ترامب





أ ش أ
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اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن على روسيا تقديم أجوبة "لا لبس فيها" فى مسألة تسميم جاسوس روسى وابنته، وذلك اثر اتصال هاتفى بين ترامب ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى.

وجاء فى بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الزعيمين يعتبران أنه لا بد أن تكون هناك عواقب ازاء الذين يستخدمون هذه الأسلحة المشينة، فى خرق فاضح للأعراف الدولية".

 

 


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