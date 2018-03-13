واشنطن تطالب موسكو برد واضح فى قضية تسميم الجاسوس السابق ببريطانيا

واشنطن تطالب موسكو برد واضح فى قضية تسميم الجاسوس السابق ببريطانياالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:45 م
ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق
اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن على روسيا تقديم أجوبة "لا لبس فيها" فى مسألة تسميم جاسوس روسى وابنته، وذلك اثر اتصال هاتفى بين ترامب ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى.
وجاء فى بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الزعيمين يعتبران أنه لا بد أن تكون هناك عواقب ازاء الذين يستخدمون هذه الأسلحة المشينة، فى خرق فاضح للأعراف الدولية".
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة