video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: المحكمة العليا بالهند تبدأ نظر قضية هدم مسجد بابرى قبل 25 سنة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:14 م
واشنطن بوست: المحكمة العليا بالهند تبدأ نظر قضية هدم مسجد بابرى قبل 25 سنة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى





كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المحكمة العليا الهندية تبدأ خلال الأسبوع الجارى نظر قضية تعود إلى 25 سنة مضت، عندما هدم متشددون هندوس مسجد  بابرى فى مدية أيوديا بولاية أتر برديش شمالى الهند، التى يزعمون أنها مقر مولد إله الهندوس "راما" وأن المسجد بُنى على أنقاض معبده، وهو الحدث الذى كان قد أحدث هزة ضخمة فى الهند العلمانية وقتها، وأسفر عن مصرع 16 مسلما، قبل أن يسقط ما يقرب من 2000 آخرين فى أعمال عنف فى السنوات التالية.

ويخطط زعماء الهندوس لحملة بالصفارات، وتنظيم أحداث دينية فى جميع أنحاء الهند، بينما يشعرون بأنهم يحظون بتأييد من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودى القومى الهندوسى، سواء على مستوى الولاية أو المستوى الوطنى.

وتقول "واشنطن بوست"، فى تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن هوية حزب "مودى" ووطنيته القائمة على الدين قد عززت شعبيته بين شباب الهند، لكن حكمه شهد تصاعد التوترات بين الأغلبية الهندوسية، والمسلمين وأقليات أخرى، وارتفعت حوادث العنف الدينى بما فى ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القانون بنسبة 16% عن العام الماضى.

ويقول المسلمون، إن زعماء الهندوس يشعلون التوترات القديمة من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وقد دعا الزعيم الهندوسى سيرى سيرى رافى شانكر، الذى يحاول التوسط فى الأمر، المسلمين لسحب دعواهم بالأحقية فى الموقع، وحذر من صراع يستمر لسنوات مقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: الهندوس المتطرفون يحولون "تاج محل" إلى رمز للكراهية

الهند

اخبار الهند

رئيس الوزراء الهندى

الهندوس

المحكمة العليا الهندية

مسجد بابرى




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة