هيلارى كلينتون تزور الهند فى جولة سياحية (صور)الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:58 م
هيلارى كلينتون فى جولة سياحية بالهند
كتب محمد رضا - تصوير (أ ف ب)
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زارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، الاثنين، الهند، فى جولة سياحية شملت عدة مدن ومزارات آثرية هندية، حيث توجهت إلى نصب هيندولا محل، وهو جزء من مجمع القصر الملكى المهجور، فى مدينة ماندو القديمة، فى ولاية ماديا براديش الهندية.
وظهرت وزيرة الخارجية الأمريكية، مبتهجة فى ملابسها ذات الألوان الزاهية، كما التقطت الصور التذكارية أمام الأماكن الآثرية التى زارتها، مرتدية قبعة ونظارة شمسية، فيما استكملت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، زيارتها الشخصية إلى الهند، اليوم الثلاثاء، وصلت إلى مطار جودبور، فى ولاية راجاستان، بغرب الهند، وسط حراسة أمنية، فيما ينتظر مواصلة جولاتها فى المناطق التراثية والآثرية فى المدينة الهندية.
كلينتون تلتقط صورة تذكارية أمام الآثار الهندية
جولة سياحية لهيلارى كلينتون فى الهند
هيلارى كلينتون تتجول فى المزارات السياحية بالهند
هيلارى كلينتون تتجول فى المدن الهندية
كلينتون تلوح للكاميرات فى الهند أثناء زيارتها الشخصية
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