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هيئة تفتيش السجون البريطانية تندد باحتجاز مهاجرين لفترات طويلة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:32 ص
هيئة تفتيش السجون البريطانية تندد باحتجاز مهاجرين لفترات طويلة الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية





لندن (أ ش أ)
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نددت هيئة تفتيش السجون البريطانية بظروف احتجاز المهاجرين فى أكبر مركز مخصص لهم فى البلاد، مؤكدة أنهم يحتجزون فى ظروف "شبيهة بالسجون" ولفترات طويلة، بلغت فى إحدى الحالات أكثر من أربع سنوات.

وقالت الهيئة - فى تقرير نشرته وأوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن بعض نزلاء مركز احتجاز (هارموندسوورث) القريب من مطار هيثرو فى ضاحية لندن، والذى يعتبر أكبر مركز فى أوروبا لاحتجاز المهاجرين، محتجزون فيه منذ وقت طويل جدا.. مشيرة إلى أنها حين بدأت عملية التفتيش كان هناك 23 مهاجرا رهن الاحتجاز فيه منذ أكثر من عام، فى حين أن أحد المهاجرين كان محتجزا فيه منذ أكثر من أربع سنوات ونصف".

وأوضح التقرير أن ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الأصلية فشل لأسباب متنوعة، من بينها الطعون القضائية المتأخرة أو الافتقار إلى وثائق السفر اللازمة.. ونددت الهيئة بما وصفته بـ"أوجه القصور" فى عمل وزارة الداخلية، التى استغرقت أكثر من عام على سبيل المثال للرد على طلب لجوء.

وفى المملكة المتحدة، يمكن احتجاز المهاجرين فى مراكز مخصصة لذلك إلى حين البت فى أوضاعهم من جانب الإدارات المعنية، كما يحتجز فى هذه المراكز المهاجرون الذين صدرت أوامر ترحيل بحقهم.

 


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