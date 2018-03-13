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هاآرتس: نتنياهو يعتزم حل الكنيست اليوم والدعوة لانتخابات عامة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:18 م
هاآرتس: نتنياهو يعتزم حل الكنيست اليوم والدعوة لانتخابات عامة بنيامين نتنياهو





كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "هاآرتس"الإسرائيلية النقاب عن أن الأوساط السياسة فى إسرائيل تتأهب من أجل الدعوة لانتخابات مبكرة من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى سيعلن مساء اليوم الثلاثاء موقف اللجنة الوزارية من قانون "التجنيد" الخاص بمنع تجنيد اليهود الحريديم فى الجيش الاسرائيلى.

وقالت الصحيفة أنه فى حال عدم التوصل لحل حول القانون الذى تقدمت به الأحزاب اليهودية المتطرفة فإن نتنياهو سيضطر لحل الكنيست اليوم والدعوة لانتخابات مبكرة، بناء على دعوة تقدم بها حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد.

وأوضحت الصحيفة أن حل الكنيست بمثابة تأييد من قبل "نتنياهو" لوزير الدفاع الاسرائيلى افيجدور ليبرمان الذى يطالب بعدم التصويت لصالح القانون الذى يميز بين الإسرائيليين .

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات تشير إلى أن "نتنياهو" سيدعو لانتخابات عامة خلال هذا الاسبوع بعدما غادر أمس جلسة الكنيست من دون التوصل لحل يذكر حول أزمة التجنيد فى إسرائيل.

 


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