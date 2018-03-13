هاآرتس: إسرائيل تستخدم لأول مرة طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين فى فلسطين







وكالات الأنباء

استخدم الجيش الإسرائيلى، للمرة الأولى، الجمعة الماضى طائرة صغيرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هاآرتس" إن استخدام الطائرة وهى من نوع "drone" التى تستخدم بالعادة فى التصوير، جاء بشكل تجريبى، إذ أمكن بواسطتها تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت الصحيفة أن حوالى 200 فلسطينى تظاهروا الجمعة الماضى بالقرب من الحدود شرق الشجاعية، مشيرة إلى أن استخدام الطائرة تم للمرة الأولى، وذلك قبل أن يتم اعتمادها كوسيلة عملياتية لتفريق المظاهرات من قبل الجيش الإسرائيلى.

ويقول مطوروا هذا السلاح إنه يمكن الجنود الإسرائيليين من تفريق المظاهرات من مسافة أبعد من الوسائل التى يستخدمها الآن، كما يشكل استخدامها عامل ردع للمتظاهرين.

ومن المقرر أن يتم الموافقة على استخدام هذه الوسيلة من قبل عناصر ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلى الذين يعملون ايضا فى الضفة الغربية.