نيويورك تايمز تبرز زيارة شكرى لجنوب السودان .. وتؤكد: خطوة لتعزيز العلاقات







كتب: هانى محمد

اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بزيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى جنوب السودان، مؤكدة أنها خطوة لتعزيز العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن زيارة شكرى ولقائه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير فى العاصمة جوبا أمس الاثنين، هدفها تشجيع إنهاء الحرب الأهلية فى البلاد وتقديم المساعدات فى مجالى الصحة والتعليم.

وقال ماييك ايى دينج، الوزير فى حكومة جنوب السودان، إن مصر كانت مؤيدا ثابتا لشعب جنوب السودان فى أحلك ساعاته، مشيدا بالدور المصرى فى استقبال اللاجئين السودانيين الجنوبيين وأعطتهم إمكانية التعليم فى الجامعات المصرى، وأن شعب جنوب السودان ممتنا إلى الأبد إلى الشعب المصرى، مضيفا أن مصر يوجد حاليا بها أكثر من 50 ألف لاجئ من جنوب السودان.