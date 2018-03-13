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الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:57 م
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ننشر أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى فى البنك الأهلى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:27 م
ننشر أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى فى البنك الأهلى هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى





كتب أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لأسعار العائد على الودائع بالجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، بحصة سوقية تزيد عن 27%.

وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 15 فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.

كان البنك المركزى المصرى قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.

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