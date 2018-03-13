نقابة الخدمات الإدارية: دورات للأعضاء فى الأمن القومى لإعداد كوادر جديدة







كتب محمود راغب

أكد ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، على أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للعمال برئاسة النائب جبالى المراغى، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة العمالية لإعداد دورات تدريبية فى الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى.

وأوضح بلال، أن أول دورة بدأت مع النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية تم تنفيذها وتضم 50 دارسًا من حملة المؤهلات العليا من الشباب والشابات بجميع المصالح الحكومية والوزارات الأعضاء التابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية.

وأضاف ممدوح بلال، أن الهدف من هذه الدورات إعداد كوادر صف ثان للنهوض بالعمل بالجهاز الإدارى بالدولة والحركة النقابية العمالية وستبدأ الدورة الثانية وبرنامجها يشمل كيفية التعامل مع الأزمات التى تحدث فى العمل نتيجة العمل اليومى وخاصة فى المصالح والوزارات التى تتعامل مع الجمهور حتى يمكن تحسين الأداء فى العمل والنهوض بها حتى يمكن تقديم خدمات مميزة للجمهور وتقديم الخدمات لهم فى أقصر وقت ممكن.

أشار رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إلى أن الدورة الثالثة سيكون برنامجها فى كيفية اتخاذ القرارات الفورية لصالح العمل والعاملين واتخاذ القرار فى الوقت المناسب، وذلك لكل موقف يحدث فى العمل وخاصة فى العلاقة بين اللجان النقابية والإدارة العليا واتخاذ القرارات المناسبة والسلامة لمصلحة العمل والعاملين.

وألقى اللواء اركان حرب ياسر محمد عبد العزيز مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية محاضرة للدارسين فى الدورة، بحضور ممدوح بلال رئس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وهشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة العامة.