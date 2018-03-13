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نصاب شبرا يغرى المواطنين بالفوز بجوائز كبرى للاستيلاء على أموالهم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:18 ص
نصاب شبرا يغرى المواطنين بالفوز بجوائز كبرى للاستيلاء على أموالهم اللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية





القليوبية- نيفين طه
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كنت بمر بضائقة مالية، وكنت معرض للطرد من شقتى، فلعب الشيطان بعقلى، ووسوس لى النصب على المواطنين وسرقة أموالهم، وكنت بختار الضحايا بصورة عشوائية عن طريق أرقام الهواتف التى كنت أقوم بإعدادها بشكل عشوائى، حتى  أصبح لى باع كبير فى مهنة النصب، واستوليت على 500 ألف جنيه من المواطنين بشبرا الخيمة، جاءت تلك الاعترافات على لسان  محمود المتهم بالنصب على المواطنين فى شبرا.

يقول محمود. ع ، 29عاما، خلال تحقيقات رجال المباحث: نشأت فى أسرة بسيطة وفقيرة،  فكنت أعمل بأى مهنة من اجل الحصول على المال من أجل العيش، حتى ضاق بى الحال وأصبحت مهدد بالطرد من شقتى لتعثرى فى سداد إيجارها.

وتابع المتهم: مرت الأيام، ووضعي المادى يزداد سوءا، فقمت باقتراض مبلغ 500 جنيه من أحد جيرانى، ولعب الشيطان بعقلى أن أمارس مهنة النصب على المواطنين، فقمت بشراء عده شرائح تليفون مجهولة الهوية، وجهزت عدد من الأرقام بشكل عشوائى، واتصلت بهم وأوهمت أصحاب تلك الأرقام، بأننى موظف بإحدى شركات المحمول، مهنئا إياهم بفوزهم بجوائز كبرى وقيمة، على أن يقوم صاحب الجائزة بتسديد مبلغ عن طريق الدفع بماكينه "فورى"، وفور دفع المبلغ أقوم بغلق الهاتف المحمول وإتلاف الشريحة.

كان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا من السيد ر بالمعاش، بورود اتصال تليفونى من أحد الأشخاص ويبلغه بأنه سيربح جائزة كبرى، ويجب عليه التوجه إلى أقرب ماكينة دفع فورى لاستلام الجائزة، وعقب توجهه للماكينة طلب المتهم التحدث تليفونياً مع عامل الماكينة، وطلب من الأخير تحويل مبلغ مالى 100 ألف جنيه على حساب بنكى، مدعيا أن تلك الأموال سوف تحول إلى رصيده مرة أخرى، وحال انصرافه طلب منه عامل الماكينة سداد المبلغ المالى، واكتشف عدم تحويل المبلغ المالى إلى رصيد حسابه.

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بالواقعة، ووجه بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء مدير قطاع الأمن العام، لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية مستحدثة، وحرصاً على عدم سقوط العديد من الضحايا، توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة يدعى محمود  ع ع خ  29 سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك حال استقلاله السيارة رقم 4758 ق م أ.. وضبط بحوزته مبلغ مالى وقدره 10.500 جنيه، وجهاز تابلت، وجهاز لاب توب، وعدد من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع، و 45 شريحة هاتف محمول، و3 فيزا كارت، و2 كرتونة لخطوط المحمول، و 6 كرتونة لخطوط الشحن منزوع منها الشرائح الخاصة بها.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة .. وقرر اعتياده اختيار أرقام هواتف عشوائية، والاتصال بأصحابها وإيهامهم بفوزهم بجوائز من شركات المحمول، طالباً منهم التوجه لأقرب ماكينة فورى أو كاش للنصب عليهم لاستلام الجائزة، عقب ذلك يقوم بالتحدث مع عامل الماكينة، ويطلب منه تحويل المبلغ علي رقم الحساب الخاص به مدعياً أن المجني عليه سيقوم بسداد ذلك المبلغ .. ويقوم بغلق الهاتف عقب الواقعة.

وأضاف بأن الخطوط والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته هى المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى، بتطوير استجواب المتهم أقر بارتكابه العديد من الوقائع، والتى تحصل منها على مبالغ مالية 483.803 ألف جنيه من ضحاياه، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم قبل ارتكب 20 واقعة نصب بنفس الطريقة.

 

 

 


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