نجار مسلح قتل صاحب كشك داخل شقته بالنزهة..ويعترف بجريمته







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة صاحب كشك مقتولا داخل شقته فى النزهة، والذى تبين ان صديقه نجار المسلح وراء ارتكاب الجريمة وقتله بسبب مشاجرة بينهما، واعترف انه عقب ارتكاب الجريمة قام بتنظيف السكين المستخدم فى الجريمة وتغيير ملابسه الملطخة بالدماء وفر هاربا.



تفاصيل تلك الجريمة بدات مع تلقي رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من " عبد العليم م ح" 66 سنة، سائق، والذى افاد بأنه حال حضوره لشقة نجل شقيقه "محمد ي م" 29 سنة، صاحب كشك، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 131 فئة " ج " العريش ثان، والسابق اتهامه في 34 قضية أخرهم 4953 لسنة 2008م العريش ثان " مخدرات " للاطمئنان عليه فوجئ بإنبعاث رائحة كريهة واكتشف مقتله.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتم العثور علي جثه المجني عليه مسجاة علي ظهرها داخل غرفة النوم يرتدى ملابسه كاملة في حالة تعفن رمى وبها إصابات عبارة عن ( جرح قطعي بالبطن وخروج الأمعاء وعدة طعنات متفرقة بالجسم ، وتم نقلها لمشرحة النيابة.



و بسؤال المبلغ نفي علمه بملابسات الحادث ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة، وبسؤال زوجة المجني عليه " شيماء م م" 28 سنة، ربة منزل، أيدت ما سبق وأضافت بإكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج ومبلغ 2035 جنية خاصين بالمجني عليه.



ومن خلال التحريات تلقى فريق البحث معلومات مفادها أن "محمد ع ا" 31 سنة، نجار مسلح، والسابق اتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص " وراء ارتكاب الواقعة، فتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه ومبلغ 1000 جنية من متحصلات الحادث.



و بمواجهته اعترف أنه يرتبط بعلاقة بالمجني عليه منذ 3 شهور أثناء تواجدهما بالسجن العمومى بالشرقية، واستمرت تلك العلاقة عقب إخلاء سبيلهما، وأضاف أن المجنى عليه اتصل به وطلب منه الحضور لمسكنه بدعوى استئجاره لبوفية بالعاصمة الإدارية، ولمساعدته في العمل به فحضر إلى مسكنه وأقام بمسكنه يومين.



كما قرر أن حدثت مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلي مشاجرة قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " وأحدث إصابته بجرح قطعي بالركبة اليسرى، وتمكن من استخلاص السلاح من يده والتعدى عليه محدثاً ما به من إصابات التى أدت إلي وفاته، واستولى علي هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيه، وقام بتنظيف السكين المستخدم في الواقعة وتركه بمسرح الجريمة واستبدل الملابس التي كان يرتديها والملوثة بالدماء باخري.



واشار انه وحال انصرافه قام بغلق الشقة محل الواقعة من الخارج وفر هارباً، وأضاف بتخلصه من مفاتيح الشقة بإلقائها علي قضبان السكة الحديد حال عودته لبلدته، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكابها بمحل الحادث وقرر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ علي متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.