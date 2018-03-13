نائب رئيس "مستقبل وطن": العالم كله ينتظر التفاف الشعب حول الرئيس فى الانتخابات

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال نائب ائتلاف دعم مصر، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد عثمان، إن مصر تمر بفترة تاريخية فى وجود حرب عالمية على كل الأصعدة وبعد رؤية مخطط الشرق الأوسط الكبير فى السنوات السبع التى عشناها وعدينا من المنطقة الرمادية، والعالم الآن كله يرغب فى رؤية شعب من حقه أن يعيش بكرامة ويحل مشاكله بنفسه، ويلتف حول الرئيس لتأكيد شرعيته.

وأضاف رشاد عثمان فى كلمته بمؤتمر دعم الرئيس للترشح لفترة رئاسية ثانية، بمنطقة القبارى، غربى الإسكندرية، أن المرأة والشباب أثبتوا قدرتهم على النهوض بمصر خلال الفترة الماضية وجاء دورهم لاستكمال مسيرتهم، لدعم الرئيس.