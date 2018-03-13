نائب الرئيس العراقى يبحث مع سفيرى مصر والجزائر سبل تعزيز التعاون

نائب الرئيس العراقى يبحث مع سفيرى مصر والجزائر سبل تعزيز التعاونالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:38 م
نائب الرئيس العراقى إياد علاوى
بغداد (أ ش أ)
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بحث نائب الرئيس العراقى إياد علاوى اليوم الثلاثاء، مع السفير المصرى علاء موسى والسفير الجزائرى عبد القادر بن شاعة - كل على حدة - سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال المكتب الإعلامى لنائب الرئيس العراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " إن علاوى التقى السفير المصرى والسفير الجزائرى ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أفق التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية ".
وأوضحت الوكالة أنه تم استعراض مجمل الأوضاع على الساحة العربية، والتأكيد على أهمية تبنى الخطاب السياسى المعتدل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
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