مُعلمة لـ"محكمة الأسرة": زوجى أساء معاشرتى واعتدى على وألقانى من شرفة المنزل

أقامت معلمة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بدمياط، ضد زوجها الموظف بإحدى المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، واتهمته بأنه اعتاد توجيه السباب والشتائم لها بألفاظ خارجة تتضمن خدشا للشرف، وأنه يعاملها معاملة سيئة وتسبب فى إحداث إصابة بها نتيجة ضربها ودفعها ما تسبب فى سقوطها من شرفة منزلها.

وأكدت "م.ح.أ" التى تعمل معلمة أولى لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، فى بلاغها أمام محكمة بندر أسرة دمياط أنها تزوجت "م.ش" موظف بمدرسة ثانوى، بعقد زواج شرعى فى 24-2- 1993 وأنجبت منه أولادها "ع" 21 سنة، و"م" 18 سنة، ولكنه فى الفترة الأخيرة أصبح دائم السب والشتم بألفاظ خارجة تتضمن خدشا للشرف، كما امتنع عن الإنفاق عليها ما اضطرها للعمل فى الدروس الخصوصية من أجل الإنفاق على نفسها وأولادها.



وأوضحت الزوجة أنها لم تعد تطيق الحياة معه وبغضت الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله وحاولت الطلاق بالتراضى وافتداء نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية. ومازالت القضية تتداول بمحكمة الأسرة.