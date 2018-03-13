ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها ، مغادرة 128 سيارة نقل محملة بـ 6059 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143187 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33325 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 19500 طن يوريا و5200 طن فوسفات و2460 طن رمل و600 طن ألواح جبس .

