ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:29 م
حاوية - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها ، مغادرة 128 سيارة نقل محملة بـ 6059 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143187 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33325 طنا .
كما شملت حركة الصادر من الميناء 19500 طن يوريا و5200 طن فوسفات و2460 طن رمل و600 طن ألواح جبس .
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