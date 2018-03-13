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الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:02 م
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ميركل تدين بشدة تسميم جاسوس روسى سابق وابنته ببريطانيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:04 م
ميركل تدين بشدة تسميم جاسوس روسى سابق وابنته ببريطانيا ميركل





أ ش أ
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على روسيا تقديم "إجابات سريعة على الأسئلة المشروعة التى طرحتها الحكومة البريطانية" بخصوص تسميم جاسوس روسى سابق وابنته.

وأعلن مكتب المستشارة الألمانية أنها تحدثت هاتفياً اليوم مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماى، وأدانت بأشد الطرق هذا الهجوم الذى حدث بواسطة غاز للأعصاب، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.


وأكدت ميركل لماى أنها تأخذ على محمل الجد تقديرات بريطانيا بأن روسيا هى من كانت وراء هذا الهجوم.


وحثت ميركل روسيا على الكشف فورا عن برنامج أسلحتها الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.


يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد قالت أمام مجلس العموم أمس الإثنين إن روسيا على الأرجح هى المسؤولة عن ذلك الحادث.

 


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بريطانيا

جاسوس

غاز أعصاب




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