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مياه الشرب بالقاهرة: نعانى الشح المائى ومتوسط استهلاك الفرد 600 متر سنويًا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:00 ص
مياه الشرب بالقاهرة: نعانى الشح المائى ومتوسط استهلاك الفرد 600 متر سنويًا عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه ألف متر سنويا وهو المعدل الطبيعى، ويصل فى الدول التى تعانى من الفقر المائى إلى 800 متر، وفى الدول التى تعانى الشح المائى يصل إلى 600 متر من المياه.
 
وأضاف رئيس شركة المياه بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن متوسط استهلاك المواطن المصرى 600  متر سنويا ما يعنى أننا نعانى "الشح المائى"، وبالرغم من ذلك نرى المواطمين يسرفون فى استهلاك المياه بشكل مبالغ فيه ونرى مظاهر متعددة للإسراف.
 
وأوضح "الشيمى" أن الشركة وضعت خطة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ وترشيد استهلاك المياه، والعمل على التنسيق مع محافظة القاهرة لفرض غرامات وتحرير محاضر بيئة للمخالفين.
 
 

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