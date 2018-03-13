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مياه الأقصر : قطع المياة بشارع المدينة المنورة سببه تسريب محبس 10 بوصة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:27 م
مياه الأقصر : قطع المياة بشارع المدينة المنورة سببه تسريب محبس 10 بوصة أعمال الصيانة - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن سبب انقطاع المياة بشارع المدينة المنورة والشوارع المحيطة به، بسبب تسريب محبس مياه، ويجري العمل علي إصلاحه من قبل فنيو الشركة، وذلك حسب بيان صحفي.

وقال وليد الإدفاوي المتحدث الإعلامي بإسم الشركة بالأقصر،فى بيان له أنه وقع تسريب بمحبس مياه 10 بوصة بمنطقة شارع المدينة المنورة بالأقصر مما أدى إلى إنقطاع المياه عن الشارع وباقي الشوارع الجانبية له وتكدس المياه بالشارع، وتقوم إدارة الشبكات بأعمال الإصلاح والصيانة والتى من المقرر أن تستغرق ساعة حتى يتم الإنتهاء من الإصلاح وعودة ضخ المياه للمنطقة.

   

 

 
 

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