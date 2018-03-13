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الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:16 م
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موسكو ترفض إمهال بريطانيا لها 24 ساعة للرد على واقعة تسميم سكريبال

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:41 م
موسكو ترفض إمهال بريطانيا لها 24 ساعة للرد على واقعة تسميم سكريبال لافروف وزير الخارجية الروسى





أ ش أ
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رفضت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أمام مجلس العموم، والتى قالت فيها "إنه أمام روسيا 24 ساعة حتى تقدم ردًا مقبولاً على واقعة تسميم ضابط المخابرات العسكرية الروسى السابق سكريبال وإلا ستعتبر الأمر استخدامًا غير قانونى للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة".

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) اليوم الثلاثاء  "لا أحد يستطيع أن يمهل روسيا 24 ساعة .. يبدو واضحًا أن تيريزا ماى ليس لديها حقائق بشأن تسميم الكولونيل السابق سكريبال وأبنته يوليا".


وأضافت: "لا يعلم أحد أى شيء بمن فيهم تيريزا ماى التى لا تملك معلومات حقيقية بين يديها".


وكان سكريبال (66 عامًا) وهو ضابط مخابرات عسكرية سابق برتبة كولونيل وأبنته يوليا (33 عامًا) قد ظهرت عليهما يوم 4 مارس الجارى أعراض التأثر بغاز أعصاب، وعثر عليهما فاقدى الوعى فى مركز تسوق فى ساليزبيرى .. ويرقد الاثنان الآن فى المستشفى فى حالة حرجة.


يشار إلى أنه فى عام 2004 اعتقل جهاز الأمن الاتحادى (إف إس بي)، وهو جهاز المخابرات فى روسيا، سكريبال بتهمة الخيانة العظمى .. وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، وبعد 6 سنوات تم تسليم الجاسوس إلى الولايات المتحدة فى إطار صفقة لتبادل الجواسيس، وفى وقت لاحق من ذلك العام سافر سكريبال إلى بريطانيا وأقام بها منذ ذلك الحين.


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