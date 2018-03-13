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موسكو: اتهامات بريطانيا بشأن العميل المزدوج "مسعى لتقويض مصداقية روسيا"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:19 م
موسكو: اتهامات بريطانيا بشأن العميل المزدوج "مسعى لتقويض مصداقية روسيا" الجاسوس الروسى





أ ف ب
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قالت موسكو الثلاثاء، ان الاتهامات البريطانية لها بالضلوع فى تسمم العميل المزدوج الروسى السابق، هى محاولة "لتقويض مصداقية روسيا"، متعهدة الرد فى حال فرضت عليها أية عقوبات.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أن "الحادث هو محاولة أخرى قذرة من قبل السلطات البريطانية لتقويض مصداقية روسيا" مضيفة أن التهديدات بفرض عقوبات "لن تمر دون رد".

ووصفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، عملية تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته بغاز للأعصاب بأنها "مقلقة للغاية".

وقال المدير العام للمنظمة أحمد اوزمجو فى بيان إن "التقرير الصادر مؤخرا بأن شخصين أصيبا بمرض خطير فى بريطانيا اثر تعرضهما لغاز أعصاب أمر يشكل مصدر قلق بالغ"، وأضاف أن "مسألة أن المواد الكيميائية لا تزال تستخدم لايذاء الناس مقلقة للغاية".

وأوضح أن وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون اتصل به ليل الاثنين لمناقشة التحقيق الجارى فى محاولة قتل سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سالزبرى البريطانية فى الرابع من مارس.

 

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