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منظمة حظر الأسلحة تعلن إنهاء التزامات العراق بشأن تدمير المخلفات الكيميائية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:15 م
منظمة حظر الأسلحة تعلن إنهاء التزامات العراق بشأن تدمير المخلفات الكيميائية حيدر العبادى- أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء التزامات العراق بشأن تدمير مخلفات الأسلحة الكيميائية بموجب الاتفاقية الدولية، مشيدة باجراءات مؤسساته الوطنية فى اتمام المعالجات الفنية والعلمية اللازمة.


ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن رئيس الوفد العراقى وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى المشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى ، قوله " إن العراق يعمل الآن ومستقبلا ومن خلال مؤسساته الوطنية وفى مقدمتها وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية وهيئة الرقابة الوطنية على منع أى خطر يطال المواطنين بسبب مخلفات تلك الأسلحة والتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية حرصا على دعم الأمن والسلم الدوليين".


وأضاف رئيس الوفد العراقى "إن العراق يعلن للمنظمة وللدول الأعضاء فيها وللعالم كله أنه قد أكمل تدمير المخلفات الكيميائية وأصبح خاليا من تلك الأسلحة ومواقع انتاجها ومعداتها التزاما بأحكام المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".


وأشار إلى أن العراق منذ إنضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فى عام 2009 وضع خارطة لتأسيس تفاهم جاد وتعاون غير مسبوق مع المنظمة الدولية لتنفيذ التزاماته فى مجال إتلاف وتدمير مخلفات البرنامج الكيميائى السابق الذى أنشأه النظام البائد لترهيب دول الجوار وقبل ذلك الشعب العراقي.


وأوضح أن مدينة حلبجة كانت شاهدا على جريمة العصر التى اقترفها النظام الصدامى آنذاك ، حيث تحولت إلى مقبرة لأكثر من خمسة آلاف شخص من الضحايا المدنيين الذين استهدفوا بالأسلحة الكيمائية المحرمة دوليا


وأشاد بالجهود المهمة التى بذلها خبراء المنظمة الدولية فى مساعدة العراق فى هذا المسار، معربا عن تقدير الحكومة العراقية لكل الدول الصديقة التى قدمت الاستشارات الفنية والعلمية للعراق وتمكينه من تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

 

 


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