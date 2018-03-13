منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تسميم الجاسوس الروسى عملية "مقلقة للغاية"







(أ ف ب)

وصفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، عملية تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرغى سكريبال وابنته بغاز للأعصاب بأنها "مقلقة للغاية".

وقال المدير العام للمنظمة أحمد اوزمجو فى بيان إن "التقرير الصادر مؤخرا بأن شخصين أصيبا بمرض خطير فى بريطانيا اثر تعرضهما لغاز أعصاب أمر يشكل مصدر قلق بالغ"، وأضاف أن "مسألة أن المواد الكيميائية لا تزال تستخدم لايذاء الناس مقلقة للغاية".

وأوضح أن وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون اتصل به ليل الاثنين لمناقشة التحقيق الجارى فى محاولة قتل سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سالزبرى البريطانية فى الرابع من مارس.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطاية تيريزا ماى إلى أنه "من المرجح جدا" أن تكون روسيا خلف الهجوم وهو ما نفته موسكو مؤكدة على رغبتها التعاون مع التحقيق.

وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى تضم 192 عضوا ومقرها لاهاى فى 1997 للإشراف على تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية التى تهدف الى تخليص العالم من الأسلحة السامة وتفادى انتاج المزيد منها.