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"منظمة التحرير": محاولة تفجير موكب رامي الحمد الله يستهدف المصالحة الفلسطينية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:25 م
"منظمة التحرير": محاولة تفجير موكب رامي الحمد الله يستهدف المصالحة الفلسطينية حنان عشراوى





كتب - أحمد جمعة
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تفجير موكب رامي الحمدالله

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محاولة اغتيال واستهداف موكب رئيس حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج فى منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة واصفة إياه بالعمل الجبان والإجرامى.

 

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، فى بيان صحفى، إن هذا العمل المستهجن والخارج عن النهج الوطنى والأخلاقى يستهدف المصالحة والمصلحة الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بكاملها.

 

وأشارت إلى أن هذه الجريمة البغيضة يجب أن تزيدنا عزيمة وإصرارا على إنهاء الانقسام ومواصلة الجهود لإتمام المصالحة وترتيب البيت الفلسطينى الموحد، وملاحقة ومعاقبة المجرمين فى إطار سيادة القانون، ووضع حد للفلتان الأمنى والإجرامى فى الوطن، وضمان حماية الوطن والمواطن من خلال منظومة أمنية موحدة.


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