منسق "كلنا معاك من أجل مصر" ببلبيس: إنجازات الرئيس وراء تأييد المصريين له

الشرقية - فتحية الديب - إيمان مهنا

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا حاشدًا بأرض "الجوت" بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من جانب أهالى الوحدات المحلية وقرى مركز بلبيس، حيث بلغت أعداد الحضور أكثر من 15 ألف مواطن، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

حضر المؤتمر الدكتور محمد سليم، منسق عامل حملة "معاك من أجل مصر" بمحافظة الشرقية، ومحمد البطريق المنسق العام لجمعية "من أجل مصر"، وحمودة محمد منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر بمدينة بلبيس، والنائب محمود خميس، والنائب سعيد العبودى، أعضاء مجلس النواب عن مدينة بلبيس، والنائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة أبو كبير، واللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية الأسبق، والعمدة محمود صالح، عمدة قرية السلام، والمهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية.

وخلال كلمته بالمؤتمر، قال الدكتور محمد سليم، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالشرقية، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى السبب الأدعى وراء ترشيح جموع المصريين له وحضور عدد كبير من المواطنين للمؤتمر، منوهًا بالمشروعات التى افتتحها الرئيس فى مجالات "الطرق والكبارى، والكهرباء، والغاز"، فضلًا عن المستشفيات التى تم إنشاؤها لعلاج غير القادرين، وحملة القضاء على فيروس "سى" وقوائم الانتظار.

فيما قال حمودة محمد، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز بلبيس، إن أبناء بلبيس قرروا رد الجميل للرئيس السيسى بتنظيم مؤتمر حاشد لم تشهده المدينة من قبل، لإعلان تأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.

من جانبه، دعا محمد البطريق، المنسق العام لجمعية "من أجل مصر" ببلبيس، جموع المصريين بالقرى والمراكز بمختلف محافظات مصر، بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى العُرس الديمقراطى، لإيصال صورة للعالم مفادها أن مصر تُقدر موقعها على خريطة العالم وتسير بقوة نحو الأفضل حكومةً وشعبًا.