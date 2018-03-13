منسق الأمم المتحدة فى سوريا: نتوقع إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية اليوم







رويترز

قال منسق الأمم المتحدة المقيم فى سوريا على الزعترى إن من المتوقع إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية، اليوم الثلاثاء، منهم حالات صحية خاصة.

جاء ذلك فى تصريحات لرويترز عند معبر الوافدين.

من جانبه أعلن الجيش الروسى، أن 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عن طريق ممر إنسانى.

وقال الجيش الروسى أمس الاثنين، إن مسلحين قتلوا 5 أشخاص كانوا يحاولون الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.