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"منح صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيا" يعقد ندوة تعريفية بجامعة المنيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:18 م
"منح صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيا" يعقد ندوة تعريفية بجامعة المنيا الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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عقد مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا ندوة تعريفية عن منح وبرامج الصندوق للتعاون الدولى والقومى، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

وحاضر الندوة الدكتور عماد حجازى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وبحضور الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

 

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، على أن هذه الندوات التعريفية تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التقدم للحصول على تمويل لبحوثهم والمشاركة فى بناء القدرة المؤسسية للجامعة مما ينعكس على التنمية سواء على المستوى الاقليمى أو القومى، وكذلك تحسين الترتيب الدولى للجامعة.

 

 وخلال ندوته أوضح عماد حجازى، أن أولوية التمويل من الصندوق تخصص لمقترحات المشروعات البحثية التى تتواءم مع خطة التنمية مصر 2030، لافتًا إلى الفرص المتاحة للحصول على تمويل للمشروعات البحثية أو بناء القدرات المؤسسية، كما فتح باب النقاش من قبل الحضور لتقديم بعض مقترحاتهم الخاصة بالمشروعات البحثية التى تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر، مشيدًا بالتفاعل البناء من قبل الحضور مع ما تم طرحه خلال الندوة.

 


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