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مناقصة طباعة الكتاب المدرسى: 68.5 مليم سعر الورقة4 لون و 63.5 مليم لـ2 لون

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:56 م
مناقصة طباعة الكتاب المدرسى: 68.5 مليم سعر الورقة4 لون و 63.5 مليم لـ2 لون وزارة التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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انتهت منذ قليل، الجلسة العامة لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبل، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بعد فتح المظاريف المالية للمناقصة.

 

وجاء متوسط الأسعار التى تمت خلال الجلسة بعد فتح المظاريف عبارة 68.5 مليم طباعة الورقة الـ 4 لون، مقابل 63.5 مليما سعر الورقة الـ" 2 لون، حيث إن هناك كتب بالألوان وصل سعر طباعة الورقة الواحدة إلى 68.5 مليما.

 

وقال أصحاب المطابع إن الأسعار التى تم الاتفاق عليها أقل من العام الماضى، حال عدم ارتفاع أسعار الورق والمواد الخام خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم يعتبرون أنفسهم فى مهمة وطنية مقدسة ومن ثم فالأسعار المقدمة مرضية للجميع، موضحين أنه وفقا لقانون المناقصات يتم أخذ أقل الأسعار المقدمة من أصحاب المطابع وهى ما رست عليه عروض الأسعار " 68,5 مليما و63.5 مليما".

 

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة بالوزارة إن قطاع الكتب سيعرض على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم كافة الإجراءات الخاصة بالمناقصة لاعتماد مذكرة الأسعار التى تقدمت بها المطابع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار أوامر الإسناد للشركات والمطابع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن 77 مطبعة تقدمت للحصول على مناقصة الطباعة، حيث يتم طباعة قرابة طباعة قرابة 236 مليون و544 ألفا و430 نسخة.

 

وقالت المصادر، إن مركز المناهج انتهى من مراجعة كتب والمقررات الدراسية للعام الدراسى المقبل 2018،2019، خاصة لطلاب صفوف النقل والشهادات العامة، لافتة إلى أنها لدى مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة.

 

وبلغ عدد النسخ التى تم طباعتها فى العام الدراسى 2016، 2017؛ 274 مليونا و505 آلاف نسخة بتكلفة إجمالية بلغت مليار و93 مليونا و412 ألف جنيه، كما ارتفعت الميزانية المخصصة للطباعة خلال العام الدراسى الجارى إلى 2 مليار و344 مليونا و864 ألف جنيه مقابل طباعة 236 مليونا و544 ألف نسخة.


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التربية والتعليم

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