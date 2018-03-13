مليارا جنيه فى 2018.. ميزانية التعليم للكتب الدراسية منذ 2014 حتى الآن

مليارا جنيه فى 2018.. ميزانية التعليم للكتب الدراسية منذ 2014 حتى الآنالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:27 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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رصد "اليوم السابع" من واقع مناقصة وزارة التربية والتعليم للعام الجديد، وتعاقداتها السابقة، فارق الأسعار وعدد النسخ المطبوعة من كتب مراحل التعليم قبل الجامعى منذ 2014 حتى العام الجارى، إذ تضاعفت ميزانية طباعة الكتب المدرسية هذا العام لأكثر من مليارى جنيه فى 2018.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وصلت الميزانية فى العام الدراسى 2014/ 2015 إلى 795 مليون و438 ألف جنيه، وبلغ حجم النسخ المطبوعة فى هذا العام 300 مليون و837 ألفا و640 كتابا، ووصل عدد النسخ المطبوعة فى 2015/ 2016 إلى 306 ملايين و541 ألفا و873 نسخة، بتكلفة إجمالية 721 مليونا و530 ألف جنيه.
وفى العام الدراسى 2016/ 2017 بلغ عدد الكتب المطبوعة 274 مليونا و505 آلاف نسخة، بتكلفة إجمالية قدرها مليار و93 مليونا و412 ألف جنيه، لترتفع الميزانية المخصصة للطباعة فى العام الدراسى الجارى إلى مليارين و344 مليونا و864 ألف جنيه، مقابل طباعة 236 مليونا و544 ألف نسخة.
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