مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر تعددية اللغة الفرنسية

مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر تعددية اللغة الفرنسيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:42 م
مكتبه الإسكندرية
الإسكندرية – جاكلين منير
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يفتتح مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غدا الأربعاء، مؤتمر "تعددية اللغة الفرنسية"، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية.
ويسبق المؤتمر، مسابقة الإملاء التى يقيمها المركز سنويًا لطلاب المدارس والجامعات وللجمهور العام، والمستوحاة من مسابقة الإملاء الشهيرة التى ينظمها الكاتب والصحفى الفرنسى الكبير برنار بيفو، وهى تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللغة الفرنسية لدى المتحدثين بها من مختلف الأعمار.
وسيضم المؤتمر، على مدار يومى 14 و15 مارس عدد من الجلسات تتناول تكوين وتطور الفرنكوفونية، تنوع التعبير باللغة الفرنسية، وعلاقة اللغة الفرنسية بكل من التعليم والثقافة، هذا بالإضافة إلى مزيج فنى من الشعر والإلقاء والتمثيل المسرحى، تقدمه طالبات من مدارس المير دى ديو، وجيرار والليسية الأوروبية، وسانت جان أنتيد بالإسكندرية.
وفى ختام المؤتمر، سيتم إعلان الفائزين فى مسابقة تعددية اللغة الفرنسية التى كان المركز قد أعلن عنها منذ أكثر من شهرين، كما سيتم إعلان الفائزين فى مسابقة الإملاء، ومسابقة الصورة السيلفى، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على الناجحين فى دورات الـIBDL للإدارة والمحاسبات التى تمت بالشراكة مع المركز.
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