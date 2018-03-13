مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء معجم "مجوهرات العالم القديم" من إسبانيا







الإسكندرية جاكلين منير

تسلمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إهداء معجم مجوهرات العالم القديم المصور، من تأليف الدكتورة ماريا تيريسا خيمينيث بيرييجو، أستاذ تاريخ الفن الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد بمدريد.

وكان فى استقبال الوفد الإسبانى الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، الذى أعرب عن سعادته بهذا الإهداء الذى بالتأكيد يعتبر إضافة لما تحتويه مكتبة الإسكندرية.

وتحدث "الفقى" عن العلاقات التى تربط مصر بإسبانيا كونهما من دول حوض البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا الإهداء يساهم فى توطيد العلاقات والترابط بين الشعوب خاصة وأن هذا المعجم هو الفريد من نوعه فى أسبانيا ويحتوى فى جزء كبير منه على صور المجوهرات فى العصر الفرعونى.

وحضر الاحتفالية خوان لوبيث، القنصل الإسبانى فى الإسكندرية، وفرانسيسكو لارا، كاتب ومخرج معجم مجوهرات العالم القديم المصور، وحمدى زكى، المستشار السياحى لمصر بإسبانيا سابقا. وأعقبها إلقاء محاضرة حول محتويات المعجم وما يحتويه من صور للمجوهرات فى العصر الفرعونى.

وقال حمدى زكى، إن الهدف من زيارة مؤلف المعجم إلى مصر هو المساهمة فى تنشيط السياحة فى مصر، لافتا إلى أنه أقنع الوفد الاسبانى بعمل عرض للكتاب على سفح الأهرامات فى مصر وتم ذلك بالفعل وتم إهداء نسخة من المعجم إلى مكتبة الإسكندرية باللغة الإسبانية.

وأضاف أن المعجم يتضمن 100 صفحة تتحدث عن المجوهرات التى تعود إلى الحضارة المصرية القديمة خاصة الملك توت عنخ أمون، لافتا إلى أن هذا المعجم عمل فريد فى اسبانيا لم يسبق المؤلفة إليه أى باحث أسبانى.

بدوره تطرق فرانسيسكو لارا، مصمم مجوهرات ومخرج مجوهرات العالم القديم، إلى الصعوبات التى واجهتهم خلال كتابة وإعداد المعجم الذى يحتوى على 4312 من الحروف ورسومات، لافتا إلى أن المعجم يضم أيضا بخلاف الحقبة الفرعونية صور للمجوهرات فى المناطق المختلفة من العالم ولعصور مختلفة.

وقال إنه يتمنى أن يتم ترجمة المعجم إلى اللغة العربية، لافتا إلى قيمة المعجم لدى الباحثين فى هذا الشأن وأنه عملوا على إعداده لفترة تخطت العشرين عاما.

من جانبها قالت الدكتورة ماريا تيريسا خيمينيث بيرييجو، إنها اختارت أن تأتى إلى مصر لعرض المعجم الذى قامت بتأليفه لإيمانها بأهمية مصر وتاريخها الحضارى العظيم الذى يمتد لآلاف السنين، لافتة إلى أنها تشعر بالسعادة أيضا لأنها أهدت مكتبة الإسكندرية العريقة نسخة من عملها.

وقدمت خلال محاضرتها عرضا عن ما يحتويه المعجم من صور للمجوهرات وخاصة الجزء المتعلق بالحضارة المصرية القديمة.