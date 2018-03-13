video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تضبط 4 عاطلين وربة منزل قبل ترويجهم حشيش وهيروين بالقاهرة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:12 م
مكافحة المخدرات تضبط 4 عاطلين وربة منزل قبل ترويجهم حشيش وهيروين بالقاهرة مديرية أمن القاهرة - أرشيفية





كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على كل من  محمد ع م 33 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة دار السلام، والسابق اتهامه في قضية " مخدرات " ، و" هاني ع ا" 38 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ علية في قضية " مخدرات " والمحكوم علية فيها بالحبس 10 سنوات، و"حسن ي ع" 23 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة دار السلام مكاناً لتجارتهم الغير مشروعة.
 
وعلى الفور تم ضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة دار السلام، مستقلين السيارة رقم م ب ن 215 ماركة مرسيدس "ملك المتهم الأول"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 1.500 كيلو من الحشيش المخدر، ومبلغ 1200 جنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم  للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة  التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط كلا من مصطفي ط م 36 سنة، عاطل، و داليا ع م 28 سنة، ربة منزل، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعادي، مستقلان السيارة رقم ف أ أ 946 ماركة هيونداى "ملك المتهمة الثانية"، و بتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و مبلغ مالي 150 جنية.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته 70 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس عاطل 4 ايام بعد ضبطه وبحوزته 70 تربة حشيش

اخبار الحوادث

مكافحة المخدرات

حشيش

هيروين

تاجر مخدرات

مباحث القاهرة

مخدرات




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة