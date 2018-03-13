مكافحة المخدرات تضبط 4 عاطلين وربة منزل قبل ترويجهم حشيش وهيروين بالقاهرة







كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على كل من محمد ع م 33 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة دار السلام، والسابق اتهامه في قضية " مخدرات " ، و" هاني ع ا" 38 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ علية في قضية " مخدرات " والمحكوم علية فيها بالحبس 10 سنوات، و"حسن ي ع" 23 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة دار السلام مكاناً لتجارتهم الغير مشروعة.

وعلى الفور تم ضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة دار السلام، مستقلين السيارة رقم م ب ن 215 ماركة مرسيدس "ملك المتهم الأول"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 1.500 كيلو من الحشيش المخدر، ومبلغ 1200 جنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



كما تمكنوا من ضبط كلا من مصطفي ط م 36 سنة، عاطل، و داليا ع م 28 سنة، ربة منزل، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعادي، مستقلان السيارة رقم ف أ أ 946 ماركة هيونداى "ملك المتهمة الثانية"، و بتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و مبلغ مالي 150 جنية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.